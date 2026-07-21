МВФ одобрило предоставление Украине нового кредитного транша

«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования, что дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — указано в сообщении.