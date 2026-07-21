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МВФ одобрило предоставление Украине нового кредитного транша

Руководство МВФ одобрило новый кредитный транш в размере $690 миллионов Киеву.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда одобрило предоставление Украине нового транша финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы объемом 690 миллионов долларов, говорится в заявлении МВФ.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования, что дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — указано в сообщении.