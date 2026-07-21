Пентагон подтвердил ранения у 100 военнослужащих США на Ближнем Востоке

США возобновили удары по Ирану 7 июля. В ответ иранская сторона запускает ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока. 20 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военнослужащих США в Иордании.