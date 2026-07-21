Пентагон подтвердил ранения у 100 военнослужащих США на Ближнем Востоке

По словам господина Парнелла, 96% пострадавших военнослужащих уже вернулись к исполнению обязанностей. «Они полны решимости вернуться в строй. Подавляющее большинство полученных травм — это легкие сотрясения мозга», — сказал он (цитата по CBS News).
США возобновили удары по Ирану 7 июля. В ответ иранская сторона запускает ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока. 20 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военнослужащих США в Иордании.
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