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Премьер Венгрии признал ошибку с выдвижением шахматистки в президенты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с заявлением, в котором назвал ошибочными свои действия при выдвижении шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с заявлением, в котором назвал ошибочными свои действия при выдвижении шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны. Соответствующий пост он опубликовал 20 июля в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава правительства признал, что его излишняя радость и энтузиазм, вызванные безоговорочным доверием к кандидату, привели к коммуникационным просчетам. Мадьяр подчеркнул, что полностью принимает на себя ответственность за эти ошибки.

При этом премьер поблагодарил Полгар за то, что она серьезно отнеслась к поступившему приглашению и рассмотрела его. Решение спортсменки отказаться от участия в президентской гонке он пообещал учесть с сожалением.

Сама Юдит Полгар подтвердила отклонение предложения в тот же день. В своем ответе она отметила, что высоко оценивает жест политика, который, располагая значительным парламентским ресурсом своей партии, сделал выбор в пользу независимого и надпартийного кандидата.

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