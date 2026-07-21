Лубинец заявил, что на Украине массово мобилизуют мужчин с ВИЧ и гепатитом

Мужчин с ВИЧ и гепатитом массово мобилизуют в ВСУ. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, прозвучавшим в интервью «Новости.LIVE», ему очень часто поступают соответствующие обращения граждан.
«У нас очень большое число людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом B, гепатитом C», — сказал Лубинец.
Ранее украинский омбудсмен рассказал об инциденте во Львове, где сотрудники ТЦК избили женщину, пытавшуюся помешать задержанию мужчины.
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