Украинский омбудсмен сообщил о массовой мобилизации мужчин с ВИЧ и гепатитом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец назвал очень большим число мужчин, мобилизованных в ВСУ, несмотря на ВИЧ и гепатит.
«Очень часто я получаю обращения, в этом году так же я получил тысячи обращений от граждан Украины, что, несмотря на явные признаки болезней, есть решение военно-врачебной комиссии (ВВК), что человек либо ограниченно годен, либо полностью годен. У нас очень большое число людей, которые мобилизованы, с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С», — сказал он в интервью YouTube-каналу издания «Новости Live».
«Один из последних случаев: человек, имея официально подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С. Мы приезжаем на полигон, этот человек в наряде по кухне. Можете представить? Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК: полностью годен. Это не единичные случаи. Это закрытие глаз на глобальные проблемы», — продолжил Лубинец.
При этом, по его словам, у мобилизованных нет возможности оспорить решение ВВК. Кроме того, удерживаемым в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не дают обратиться к адвокатам. По его данным, за 2025 год более 60 адвокатов пожаловались в офис омбудсмена, что их не пускают в помещения ТЦК. При этом большинство адвокатов — это женщины, так как «адвокаты-мужчины боятся ехать в ТЦК».
Омбудсмен подчеркнул, что пока украинцев, негодных к службе по состоянию здоровья, отправляют на полигоны, другие здоровые мужчины откупаются от сотрудников военкоматов. По его данным, взятки составляют от $10 тыс. до $20 тыс. «Человек откупается, об этом все знают. Есть даже ставки, сколько нужно заплатить в бусе (микроавтобусе ТЦК — прим. ТАСС). Ставка вдвое больше, когда уже в помещении ТЦК. Мне рассказывают про $10 тыс. из буса, и $20 тыс. — это из помещения ТЦК», — указал он.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Все чаще становится известно о случаях избиения и смерти мобилизованных. Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья.