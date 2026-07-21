Украинский омбудсмен сообщил о массовой мобилизации мужчин с ВИЧ и гепатитом

Омбудсмен подчеркнул, что пока украинцев, негодных к службе по состоянию здоровья, отправляют на полигоны, другие здоровые мужчины откупаются от сотрудников военкоматов. По его данным, взятки составляют от $10 тыс. до $20 тыс. «Человек откупается, об этом все знают. Есть даже ставки, сколько нужно заплатить в бусе (микроавтобусе ТЦК — прим. ТАСС). Ставка вдвое больше, когда уже в помещении ТЦК. Мне рассказывают про $10 тыс. из буса, и $20 тыс. — это из помещения ТЦК», — указал он.