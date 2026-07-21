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Трамп ввёл пошлины в 50% на товары из Канады

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил пошлины в 50 процентов на товары из Канады, ограничения охватывают почти 300 товарных позиций, сообщает Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил пошлины в 50 процентов на товары из Канады, сообщает Белый дом.

Речь идёт о дополнительных пошлин на широкий список товаров с 19 августа текущего года.

«Президент Дональд Трамп подписал три прокламации… о введении дополнительных 50-процентных пошлин на определённые товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции», — говорится в сообщении.

Ограничения охватывают почти 300 товарных позиций. В частности, речь идёт о смартфонах, радарах и станциях связи.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о намерении сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Кроме того, он назвал Гренландию 52-м штатом.

По данным Le Parisien, Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от Соединённых Штатов.

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