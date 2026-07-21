МВФ одобрил предоставление Киеву нового кредитного транша на $690 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине нового кредитного транша объёмом $690 млн.
Об этом говорится в заявлении учреждения. Отмечается, что руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования.
«…Что даёт возможность немедленного выделения очередного транша в размере… около $690 млн», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось о задержке более чем на месяц предоставления МВФ Украине кредитного транша объёмом почти $700 млн.