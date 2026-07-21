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МВФ одобрил предоставление Киеву нового кредитного транша на $690 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине нового кредитного транша объёмом $690 млн.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине нового кредитного транша объёмом $690 млн.

Об этом говорится в заявлении учреждения. Отмечается, что руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования.

«…Что даёт возможность немедленного выделения очередного транша в размере… около $690 млн», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о задержке более чем на месяц предоставления МВФ Украине кредитного транша объёмом почти $700 млн.