Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше не будет выборов»: президент Никарагуа перекрыл путь оппозиции

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в стране.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в стране. Как передает Reuters, глава государства заявил, что голосования больше проводиться не будут.

Ортега, находившийся на посту президента с 1979 по 1990 год, вернулся к власти в 2007 году и с тех пор бессменно остается на этом месте. По его словам, отказ от выборов призван заблокировать любые попытки оппозиции прийти к управлению страной.

«Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся», — заявил политик.

Ранее Ортега уже усилил свои позиции. В прошлом году благодаря серии конституционных поправок его супруга Росарио Мурильо стала «сопрезидентом», а президентский срок был продлен до шести лет. На сегодняшний день чета контролирует практически все рычаги государственного управления, включая армию и судебную систему.

Последнее голосование в Никарагуа состоялось в 2021 году. Тогда, как отмечал экс-президент США Джо Байден, власти страны под надуманными предлогами задержали около 40 оппозиционных политиков, среди которых были потенциальные кандидаты в президенты, а участие партий было ограничено. По оценке американской стороны, это сфальсифицировало итоги еще до дня голосования.

Позже Байден ввел санкции против Никарагуа и лично Ортеги в связи с нарушениями прав человека. Минфин США также вводил ограничительные меры против Генеральной прокуратуры и девяти чиновников, указав в качестве причины проведение «фиктивных выборов».

В 2025 году Росарио Мурильо объявила о выходе страны из Совета по правам человека ООН. Причиной было названо «неуважение к суверенитету». По мнению никарагуанских властей, СПЧ распространяет клевету и ложь, дискредитирующие правительство, и не выполняет собственную миссию.

Читайте также: Премьер Венгрии признал ошибку с выдвижением шахматистки в президенты.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше