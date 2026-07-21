«Больше не будет выборов»: президент Никарагуа перекрыл путь оппозиции

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил об отмене выборов в стране. Как передает Reuters, глава государства заявил, что голосования больше проводиться не будут.
Ортега, находившийся на посту президента с 1979 по 1990 год, вернулся к власти в 2007 году и с тех пор бессменно остается на этом месте. По его словам, отказ от выборов призван заблокировать любые попытки оппозиции прийти к управлению страной.
«Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся», — заявил политик.
Ранее Ортега уже усилил свои позиции. В прошлом году благодаря серии конституционных поправок его супруга Росарио Мурильо стала «сопрезидентом», а президентский срок был продлен до шести лет. На сегодняшний день чета контролирует практически все рычаги государственного управления, включая армию и судебную систему.
Последнее голосование в Никарагуа состоялось в 2021 году. Тогда, как отмечал экс-президент США Джо Байден, власти страны под надуманными предлогами задержали около 40 оппозиционных политиков, среди которых были потенциальные кандидаты в президенты, а участие партий было ограничено. По оценке американской стороны, это сфальсифицировало итоги еще до дня голосования.
Позже Байден ввел санкции против Никарагуа и лично Ортеги в связи с нарушениями прав человека. Минфин США также вводил ограничительные меры против Генеральной прокуратуры и девяти чиновников, указав в качестве причины проведение «фиктивных выборов».
Читайте также: Премьер Венгрии признал ошибку с выдвижением шахматистки в президенты.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.