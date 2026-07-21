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В Ленобласти ликвидировали открытое горение на производстве полимеров

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС России по Ленинградской области на платформе MAX.

«Открытое горение ликвидировано», — отмечается в публикации.

Ранее в ведомстве проинформировали о локализации на площади 5,9 тыс. кв. м пожара на производстве полимеров в Ленобласти.

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