В Ленобласти ликвидировали открытое горение на производстве полимеров

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на производстве полимерных материалов в Ленинградской области.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС России по Ленинградской области на платформе MAX.
«Открытое горение ликвидировано», — отмечается в публикации.
Ранее в ведомстве проинформировали о локализации на площади 5,9 тыс. кв. м пожара на производстве полимеров в Ленобласти.
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