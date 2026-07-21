Немецкий канцлер Фридрих Мерц признал энергетический кризис в Германии. Он посетовал на отсутствие российского газа. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на этом фоне обратился к Фридриху Мерцу. Он узнал у канцлера, не скучает ли он по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Такой пост глава РФПИ выложил в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев также похвалил Фридриха Мерца за «озарение». Он отметил, что канцлер ФРГ наконец увидел связь между энергокризисом и отсутствием газа из РФ.
«Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по “Северным потокам”, не так ли?» — вопросил Кирилл Дмитриев.
Спецпредставитель президента РФ отметил, что новый виток кризиса начался из-за обострения на Ближнем Востоке. Наибольший ущерб понесут страны Евросоюза и Британия, сообщил Кирилл Дмитриев.