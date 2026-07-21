ВИЧ и гепатит: в ВСУ отправляют на кухню больных бойцов

При этом у мобилизованных нет возможности оспорить решение ВВК. Также омбудсмен обратил внимание на ситуацию с доступом адвокатов в территориальные центры комплектования — украинский аналог военкоматов. За 2025 год более 60 защитников пожаловались, что их не пускают в помещения ТЦК. Лубинец уточнил, что большинство адвокатов — женщины, тогда как мужчины-адвокаты опасаются приезжать в эти учреждения.