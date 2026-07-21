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Военные Ирана нанесли удары по системам HIMARS на базе США в Кувейте

Военные Ирана нанесли ответные удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединённых Штатов в Кувейте, информирует IRIB.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана нанесли удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединённых Штатов в Кувейте, информирует IRIB.

В материале сказано, что речь идёт о ракетных ударах.

«Сухопутные силы нанесли удар с помощью ракет типа “земля-земля” по системам HIMARS, находящимся на американской военной базе “Кэмп-Арифджан” в Кувейте», — говорится в сообщении.

Напомним, военные Соединённых Штатов начали новую волну ударов по территории Ирана. В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о десятой волне ударов. По информации СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, Исфахане и Ширазе.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.

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