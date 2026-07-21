Остались считанные часы: эксперт сказал, когда объявят об отставке Сырского

«Это действительно похоже на классический “громоотвод”. Зеленский отправил в отставку правительство Свириденко, вместе с ним ушёл министр обороны Михаил Фёдоров, из-за чего в Киеве и других городах начались протесты в поддержку Фёдорова, которые стали перерастать в критику лично Сырского (а по некоторым сообщениям — и самого Зеленского). После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Фёдорова и против Сырского», — сказал Вакаров.