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Остались считанные часы: эксперт сказал, когда объявят об отставке Сырского

Отставка главкома ВСУ на фоне протестов на Украине, по мнению экспертов, уже неизбежна. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Василий Вакаров назвал две причины, почему Сырского снимут с должности.

Источник: Аргументы и факты

Главкома ВСУ Александра Сырского отправят в отставку по двум причинам, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. Он уточнил, что протесты станут не единственным мотивом для увольнения главкома.

«Это действительно похоже на классический “громоотвод”. Зеленский отправил в отставку правительство Свириденко, вместе с ним ушёл министр обороны Михаил Фёдоров, из-за чего в Киеве и других городах начались протесты в поддержку Фёдорова, которые стали перерастать в критику лично Сырского (а по некоторым сообщениям — и самого Зеленского). После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Фёдорова и против Сырского», — сказал Вакаров.

По словам политолога, смещение Сырского может иметь вторую причину.

«Первое направление — переключить протестный гнев с темы отставки Фёдорова на смену “непопулярного” в войсках главкома, показать, что реагирует на запрос “снизу”. Второе направление связано с реальной кадровой политикой. Сырский, назначенный в 2024-м на место Залужного именно как управляемая фигура без политических амбиций, выполнил обе задачи Зеленского. Он убрал конкурента с поста и обеспечил полный контроль над армией. Если его меняют сейчас — вероятно, совпадение репутационного кризиса и накопившегося недовольства армии его стилем управления», — объяснил Вакаров.

Политолог добавил, что, по утверждению источников, отставка Сырского либо уже произошла, либо неизбежна в ближайшие дни. При этом официального подтверждения, что Сырский освобождён от должности главнокомандующего ВСУ, пока нет.

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