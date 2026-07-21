Соцфонд: в России единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

Уход за инвалидом I группы, пенсионером в возрасте от 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия лишь в случае, если этот уход осуществляется близким родственникам.
Об этом проинформировали в пресс-службе Социального фонда России. Там отметили в комментарии РИА Новости, что для получения единого пособия гражданину будет необходимо подтвердить родство с лицом, за которым осуществляется уход.
Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин в беседе с RT анонсировал двухэтапное увеличение страховых пенсий в 2027 году.