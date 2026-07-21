Эксперт Новик предположил, что Британию может ждать новое короткое премьерство

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сдвиг политики Великобритании влево после прихода Энди Бернэма может пошатнуть доверие инвесторов и привести к очередному короткому премьерству. Одним из первых испытаний для нового главы британского кабмина станет необходимость балансировать между давлением США, подталкивающих к отказу от ветрогенераторов и наращиванию добычи энергоресурсов в Северном море, и приверженностью лейбористов климатическим обязательствам, считает эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.