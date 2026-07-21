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Эксперт Новик предположил, что Британию может ждать новое короткое премьерство

К этому может привести сдвиг политики Великобритании влево, отметил специалист Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сдвиг политики Великобритании влево после прихода Энди Бернэма может пошатнуть доверие инвесторов и привести к очередному короткому премьерству. Одним из первых испытаний для нового главы британского кабмина станет необходимость балансировать между давлением США, подталкивающих к отказу от ветрогенераторов и наращиванию добычи энергоресурсов в Северном море, и приверженностью лейбористов климатическим обязательствам, считает эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

20 июня новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.

«Для самой Великобритании приход Бернэма означает сдвиг влево по сравнению с более центристски настроенным [предыдущим премьером Киром] Стармером. Очевидны и риски политики более левого Бернэма — опасения инвесторов и пошатнувшееся доверие рынков, что может превратиться в очередное короткое премьерство в затянувшейся полосе британской политической нестабильности», — сказал ТАСС Новик.

Появление Бернэма на международной политической арене, по его мнению, одновременно создает пространство как для тактического сближения Великобритании и США, так и для новых разногласий.

«Белый дом в последние годы последовательно выступает против политики ускоренного энергоперехода в пользу развития традиционного нефтегазового сектора, который сможет обеспечить экономический рост, энергетическую безопасность и снижение зависимости от внешних поставщиков», — отметил эксперт.

Союзник Трампа.

Американский лидер Дональд Трамп, являющийся давним критиком британской зеленой повестки, рассчитывает получить в лице нового премьер-министра союзника по энергетическим вопросам, считает он. «Президент США уже призвал Лондон отказаться от ветрогенераторов и наращивать добычу нефти и газа в Северном море. Лейбористское правительство осторожно дистанцируется от такой трактовки, и здесь возникает вероятный дипломатический диссонанс», — пояснил он.

«Бернэм заинтересован в снижении счетов и увеличении рабочих мест в нефтесервисе, но не готов ломать климатические обязательства и манифест лейбористов 2024 года, исключающий выдачу новых лицензий на разведку в Северном море, ради риторики США», — сказал собеседник агентства.

По его словам, внешнее давление может быть использовано сторонниками традиционной энергетики внутри Великобритании в качестве дополнительного рычага влияния на правительство. «Премьер будет вынужден балансировать между трансатлантической лояльностью и устойчивостью коалиции внутри партии», — подчеркнул эксперт.

Новая экономическая модель.

Внутриполитическая программа Бернэма строится вокруг борьбы с высокой стоимостью жизни и снижения счетов за энергию, отметил собеседник агентства.

Новый премьер намерен предложить экономическую модель, предполагающую усиление общественного контроля над базовыми благами и реиндустриализацию с помощью государственных закупок.

«В программу входят строительство муниципального жилья, отказ от системы цифровых удостоверений личности и децентрализация власти. Глобальной внутриполитической целью может стать сдерживание амбиций “короля Brexit” Найджела Фаража и его партии Reform UK», — заключил эксперт.

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