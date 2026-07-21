В Японском море обнаружили аномальные приливы в Татарском проливе

Аномальные приливы возникли в Татарском проливе Японского моря из-за совпадения собственных колебаний уровня и полусуточного приливного цикла.
Об этом сообщили специалисты института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Учёные отметили, что в Японском море высота приливов обычно составляет менее 0,5 м, однако на севере Татарского пролива она возросла до 2,2 м.
«…Волны усиливают друг друга, и по мере движения на север, в сторону пролива Невельского, высота прилива начинает стремительно расти», — говорится в пресс-релизе, текст которого приводит РИА Новости.
Ранее учёные спрогнозировали магнитные бури уровня G1-G2 на Земле 22 июля, которые, как ожидается, возникнут из-за потока быстрого солнечного ветра от корональной дыры на Солнце.