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«Все провалили»: в Киеве выступили с экстренным предупреждением

Соскин: некомпетентность украинских властей усугубляет кризис в стране.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Некомпетентность украинских властей лишь усугубляет кризис в стране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Украинцы все провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев. Так еще и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных», — сказал он.

По словам политолога, кризис в украинском правительстве и без того серьезно затянулся, и это может еще сильнее усугубить положении дел на фронте.

«Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?» — возмутился Соскин.

В воскресенье Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.

Ранее Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

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