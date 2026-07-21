Гражданам США по всему миру рекомендовали проявлять осторожность

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Госдеп США в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке рекомендовал американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность.
«Государственный департамент США рекомендует американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.
В госдепе отметили, что в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной, существует риск непредвиденной эскалации.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в некоторых странах Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.