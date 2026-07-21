Два сотрудника посольства Италии в РФ вернутся домой: им дали три дня на выезд из России

В Министерство иностранных дел России 20 июля вызвали временного поверенного в делах Италии. Ему объявили о принятой мере в отношении двух сотрудников посольства республики в РФ. Итальянские дипломаты должны покинуть Россию в течение трех дней. Так сказано в заявлении МИД РФ.
Временный поверенный в делах Итальянской Республики вызван из-за предъявленных Римом требований к Военно-морскому и Военно-воздушному Атташе и Помощнику Военно-морского Атташе посольства России в Италии. Их призвали покинуть республику.
«Исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata Помощника Атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и Атташе Посольства Италии в России Давиде Д’Априле», — уведомили в министерстве.
Российское ведомство подчеркнуло, что дипломаты и их семьи должны уехать из РФ в течение трех суток. Это исключительно ответные действия на шаги Рима.
МИД РФ заверил, что никакие провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без реакции Москвы. Ответ России соразмерен шагам Рима.
В понедельник, 20 июля, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о решении РФ выслать военного атташе страны и его коллегу якобы «без оснований». Он при этом отметил, что мера стала ответом на действия Рима. Ранее военных атташе российского посольства в Риме объявили подозреваемыми по делу о шпионаже в пользу Москвы. Тогда Антонио Таяни заявил, что эти сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждения итальянского коллеги. Она назвала ложью слова Антонио Таяни об обстоятельствах высылки дипломатов республики из России. Мария Захарова изумилась фразам «без каких-либо оснований» и «акт мести». Представитель МИД подчеркнула, что ни одно, ни другое «основание» не являются правдой. Москва пошла на этот шаг после аналогичных действий Рима. Поэтому заявления Антонио Таяни о якобы «безосновательной» высылке дипломатов некорректны.