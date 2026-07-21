Два сотрудника посольства Италии в РФ вернутся домой: им дали три дня на выезд из России

В понедельник, 20 июля, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о решении РФ выслать военного атташе страны и его коллегу якобы «без оснований». Он при этом отметил, что мера стала ответом на действия Рима. Ранее военных атташе российского посольства в Риме объявили подозреваемыми по делу о шпионаже в пользу Москвы. Тогда Антонио Таяни заявил, что эти сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.