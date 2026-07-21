Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану

CENTCOM: военные США завершили очередную волну ударов по Ирану.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану.

«Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередной раунд ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск — ред.)», — говорится в заявлении командования в Х.

Как утверждается, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше