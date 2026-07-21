КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

«Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала Press TV.
В сообщении телеканала добавляется, что пока США продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.
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