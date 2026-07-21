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КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

Press TV: КСИР сообщил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщает, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.

«Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала Press TV.

В сообщении телеканала добавляется, что пока США продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым.

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