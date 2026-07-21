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В Саратовской области отменили ракетную опасность

На территории Саратовской области отменили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 21 июл — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Саратовской области, сообщает система РСЧС.

Особый режим в регионе начал действовать в 3.32 мск. Сообщение об отбое пришло в 4.27 мск.

«Отбой ракетной опасности, на территории Саратовской области, 21.07.2026. Возвращайтесь к месту работы или проживания», — говорится в сообщении системы РСЧС.

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