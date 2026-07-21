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Омбудсмен Украины предупредил о риске силового конфликта из-за мобилизации

Украинское общество оказалось на грани серьёзного противостояния с властями из-за ситуации вокруг мобилизации. Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, раскритиковав действия территориальных центров комплектования (ТЦК).

Источник: Life.ru

По словам омбудсмена, всё больше граждан выражают недовольство методами проведения призыва и не видят реакции государства на возможные нарушения со стороны представителей военкоматов.

«У нас к мобилизации всё больше и больше не просто критических замечаний, а я чётко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся такое силовое противостояние», — сказал Лубинец.

Он отметил, что отсутствие понятных правовых решений приводит к тому, что люди начинают самостоятельно разбираться в конфликтных ситуациях. По мнению омбудсмена, такая тенденция может привести к ещё большему обострению внутри общества.

«Общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча», — заявил Лубинец.

Ранее Life.ru писал, что Александр Сырский попытался объяснить конфликт вокруг реформы территориальных центров комплектования и обвинил бывшего министра обороны Михаила Фёдорова в проблемах с её реализацией. Главком ВСУ заявил, что ТЦК находятся под контролем Генштаба, однако сама реформа остаётся задачей Минобороны.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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