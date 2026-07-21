Омбудсмен Украины предупредил о риске силового конфликта из-за мобилизации

«У нас к мобилизации всё больше и больше не просто критических замечаний, а я чётко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся такое силовое противостояние», — сказал Лубинец.