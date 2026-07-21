КСИР заявил об уничтожении американской системы ПВО и радара

Ранее, в ходе предыдущих волн операции, КСИР уже наносил удары по американским объектам в регионе, включая командный центр Пятого флота США в Бахрейне, а также цели в Кувейте и Иордании. Иранские военные неоднократно заявляли, что продолжат удары, пока сохраняются нарушения со стороны США.