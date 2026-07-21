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КСИР заявил об уничтожении американской системы ПВО и радара

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американской радиолокационной станции и системы противовоздушной обороны Patriot в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американской радиолокационной станции и системы противовоздушной обороны Patriot в Бахрейне. Удары были нанесены в рамках 24-й волны операции «Наср-2», сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным КСИР, целями атаки стали радиолокационная станция в районе Эль-Мухаррак и комплекс Patriot в районе Эль-Рифа. Военные отметили, что удары наносились одновременно ракетами и беспилотниками.

Отмечается, что без радара управления огнем AN/MPQ-65 система Patriot фактически теряет способность обнаруживать и перехватывать цели. Восстановление такого элемента оценивается как сложная и дорогостоящая задача.

Ранее, в ходе предыдущих волн операции, КСИР уже наносил удары по американским объектам в регионе, включая командный центр Пятого флота США в Бахрейне, а также цели в Кувейте и Иордании. Иранские военные неоднократно заявляли, что продолжат удары, пока сохраняются нарушения со стороны США.

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