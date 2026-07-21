CENTCOM заявило о содействии проходу около 900 судов через Ормуз с мая

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американские военные с начала мая оказали содействие около 900 коммерческим судам в проходе через Ормузский пролив, за это время через водную артерию было перевезено около 450 млн баррелей нефти. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Проход коммерческих судов через жизненно важный морской коридор продолжаются. С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 млн баррелей нефти», — говорится в сообщении командования в X.