Эксперт Стрельникова рассказала об угрозе противостояния вокруг Шпицбергена

Стрельникова также указала на вопросы, связанные с демилитаризованным статусом архипелага и отдельными объектами Норвегии на его территории. По мнению эксперта, совокупность существующих разногласий может в дальнейшем привести к более активному противостоянию. «Здесь, безусловно, очень много таких точек, которые могут вызывать в дальнейшем наиболее активные противостояния, являться зоной наиболее опасной эскалации», — отметила она.