Эксперт Стрельникова рассказала об угрозе противостояния вокруг Шпицбергена

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Шпицберген может стать одной из зон наиболее опасной эскалации в Арктике на фоне разногласий вокруг реализации положений договора о статусе архипелага. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИКСА РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.
«Если говорить про территориальную историю, то здесь, конечно, Шпицберген я бы назвала такой сложной точкой, потому что Норвегия нарушает договор о Шпицбергене, нарушает дух договора о Шпицбергене», — сказала она.
По словам Стрельниковой, договор 1920 года закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, одновременно предоставив государствам — участникам соглашения права на ведение хозяйственной, научной и другой деятельности. «Норвегия, пользуясь своим экологическим законодательством, всячески строит, чинит препятствия в реализации тех прав, которые положены России по договору о Шпицбергене», — отметила она.
Стрельникова также указала на вопросы, связанные с демилитаризованным статусом архипелага и отдельными объектами Норвегии на его территории. По мнению эксперта, совокупность существующих разногласий может в дальнейшем привести к более активному противостоянию. «Здесь, безусловно, очень много таких точек, которые могут вызывать в дальнейшем наиболее активные противостояния, являться зоной наиболее опасной эскалации», — отметила она.