Турагент объяснила причину высоких цен на отдых в Турции

Представители отрасли в беседе с РИА Новости отмечают, что рост стоимости рабочей силы, коммунальных услуг, продуктов питания и других операционных расходов вынуждает отели и туристические компании сохранять высокие цены на размещение и услуги, несмотря на ослабление национальной валюты. Именно поэтому Турция, долгое время считавшаяся одним из наиболее доступных направлений для отдыха, в последние годы заметно подорожала для иностранцев.