Турагент объяснила причину высоких цен на отдых в Турции

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Рост затрат турецкого туристического сектора, который уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты, остается одной из причин высоких цен на отдых в стране, заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.
Приближение курса доллара в Турции к историческому максимуму — около 47 лир — не сделало отдых дешевле для иностранцев. Несмотря на ослабление лиры, эффект девальвации практически нивелировали высокая инфляция, составившая в июне около 32% в годовом выражении, и продолжающийся рост расходов гостиниц, ресторанов и других участников туристического рынка.
«Рост наших расходов уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты. Несмотря на увеличение доходов, издержки туристического бизнеса растут такими же высокими темпами, поэтому сектор рассчитывает на продление мер государственной поддержки», — заявила Озтекин.
Турагент отметила, что негативное влияние на туризм оказывают продолжающиеся конфликты в регионе, в том числе российско-украинский и напряженность на Ближнем Востоке. Кроме того, отрасль сталкивается с ростом операционных расходов, а нынешний курс иностранной валюты уже не покрывает увеличившиеся издержки.
Представители отрасли в беседе с РИА Новости отмечают, что рост стоимости рабочей силы, коммунальных услуг, продуктов питания и других операционных расходов вынуждает отели и туристические компании сохранять высокие цены на размещение и услуги, несмотря на ослабление национальной валюты. Именно поэтому Турция, долгое время считавшаяся одним из наиболее доступных направлений для отдыха, в последние годы заметно подорожала для иностранцев.