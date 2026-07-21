Экс-советник Кучмы обвинил власти Украины в мракобесии

Поводом для заявления стали неудачи на фронте. Соскин отметил, что украинские силы уже потеряли Константиновку и Красноармейск, и допустил, что следующей может стать столица. Он также обратил внимание на проблемы в противовоздушной обороне. По его словам, Киев не может справиться с ударами, а положение дел усугубляется «чехардой» среди военных кадров.