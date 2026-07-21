Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выступил с резкой критикой в адрес киевского руководства. В эфире своего YouTube-канала политолог заявил, что некомпетентность властей лишь усугубляет кризисную ситуацию в стране.
Поводом для заявления стали неудачи на фронте. Соскин отметил, что украинские силы уже потеряли Константиновку и Красноармейск, и допустил, что следующей может стать столица. Он также обратил внимание на проблемы в противовоздушной обороне. По его словам, Киев не может справиться с ударами, а положение дел усугубляется «чехардой» среди военных кадров.
Политолог выразил возмущение происходящим в правительстве. Он заявил, что кризис в органах власти затянулся и напрямую влияет на ход боевых действий, а также упрекнул чиновников в доведении страны «до мракобесия и трагедии».
Ранее, в воскресенье, Минобороны сообщило о мощных ударах по военным объектам в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, способные преодолевать системы ПВО и ПРО. Отмечается, что поражение может быть нанесено любой цели как в украинской столице, так и по всей территории страны.
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