Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва усилила защиту критической инфраструктуры из-за опасений гибридных атак

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна усилила защиту критической инфраструктуры на неопределенный срок из-за опасений гибридных атак со стороны России. По его словам, решение принято после того, как власти Литвы получили данные разведки о возможности таких операциях в странах Балтии.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна усилила защиту критической инфраструктуры на неопределенный срок из-за опасений гибридных атак со стороны России. По его словам, решение принято после того, как власти Литвы получили данные разведки о возможности таких операциях в странах Балтии.

«Мы уже провели подготовительную работу и усилили защиту критической инфраструктуры Литвы. Министерство внутренних дел обратилось к Министерству национальной обороны с просьбой усилить ее — это касается как техники, так и персонала», — сказал господин Каунас в интервью LRT.

Под усиленный контроль взяты мосты, электрические подстанции, газораспределительные системы и узлы связи. Защиту ключевых объектов обеспечивает Служба общественной безопасности, а при необходимости помощь окажут Вооруженные силы Литвы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше