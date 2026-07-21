Литва усилила защиту критической инфраструктуры из-за опасений гибридных атак

«Мы уже провели подготовительную работу и усилили защиту критической инфраструктуры Литвы. Министерство внутренних дел обратилось к Министерству национальной обороны с просьбой усилить ее — это касается как техники, так и персонала», — сказал господин Каунас в интервью LRT.