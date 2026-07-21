СЕНТКОМ: ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану

Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
В опубликованном командованием в социальной сети X заявлении говорится, что новый раунд ударов по Ирану был завершён 20 июля в 21:00 по времени восточного побережья США — в 04:00 мск.
«Американские войска нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО…» — говорится в публикации.
Ранее телеканал Press TV сообщил об ударах США по двум объектам в Иране, расположенным к востоку и западу от Шираза.