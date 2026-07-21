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СЕНТКОМ: ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану

Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

В опубликованном командованием в социальной сети X заявлении говорится, что новый раунд ударов по Ирану был завершён 20 июля в 21:00 по времени восточного побережья США — в 04:00 мск.

«Американские войска нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО…» — говорится в публикации.

Ранее телеканал Press TV сообщил об ударах США по двум объектам в Иране, расположенным к востоку и западу от Шираза.

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