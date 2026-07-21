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КСИР заявил об атаке на авиабазу Ахмед аль-Джабер в Кувейте

ВС Ирана уничтожили несколько военных объектов.

ДОХА, 21 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удары по авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте, уничтожив несколько военных объектов.

«Воздушно-космические силы КСИР также нанесли удар и уничтожили американский радар раннего предупреждения, радарную систему противоракетной обороны, радар AN/FPS-117, систему противовоздушной обороны Patriot и систему спутниковой связи, поддерживающую противовоздушную оборону на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Press TV.

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