КСИР заявил об атаке на авиабазу Ахмед аль-Джабер в Кувейте

«Воздушно-космические силы КСИР также нанесли удар и уничтожили американский радар раннего предупреждения, радарную систему противоракетной обороны, радар AN/FPS-117, систему противовоздушной обороны Patriot и систему спутниковой связи, поддерживающую противовоздушную оборону на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Press TV.
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