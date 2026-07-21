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КСИР уничтожил РЛС и ПВО на базе США в Кувейте

Press TV: КСИР уничтожил РЛС и радары на базе США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авиабазу США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, уничтожив радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационную станцию AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

«Воздушно-космические силы КСИР также нанесли удары и уничтожили на авиабазе “Ахмад аль-Джабер” в Кувейте американский радар системы раннего предупреждения, радар системы противоракетной обороны, РЛС AN/FPS-117, зенитно-ракетный комплекс Patriot и систему спутниковой связи, обеспечивающую работу ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

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