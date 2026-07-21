КСИР уничтожил РЛС и ПВО на базе США в Кувейте

«Воздушно-космические силы КСИР также нанесли удары и уничтожили на авиабазе “Ахмад аль-Джабер” в Кувейте американский радар системы раннего предупреждения, радар системы противоракетной обороны, РЛС AN/FPS-117, зенитно-ракетный комплекс Patriot и систему спутниковой связи, обеспечивающую работу ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше