«Возможны “суды Линча”: Лубинец предупредил о расколе на Украине

По словам омбудсмена, граждане все чаще выражают недовольство методами призыва. При этом они не видят реакции государства на возможные нарушения со стороны представителей военкоматов. Лубинец подчеркнул, что речь идет уже не просто о критических замечаниях, а о реальной угрозе эскалации.