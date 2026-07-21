«Возможны “суды Линча”: Лубинец предупредил о расколе на Украине

Украинское общество оказалось на грани серьезного конфликта с властями из-за ситуации вокруг мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который раскритиковал действия территориальных центров комплектования (ТЦК).
По словам омбудсмена, граждане все чаще выражают недовольство методами призыва. При этом они не видят реакции государства на возможные нарушения со стороны представителей военкоматов. Лубинец подчеркнул, что речь идет уже не просто о критических замечаниях, а о реальной угрозе эскалации.
Омбудсмен убежден, что если ситуацию срочно не изменить, общество может не просто расколоться, а перейти к силовому противостоянию. Он отметил, что отсутствие понятных правовых решений подталкивает людей к самостоятельным действиям в конфликтных ситуациях.
Особую тревогу у Лубинца вызывает тенденция к самоуправству. По его выражению, общество рискует превратиться в «суд Линча». Такая динамика, по мнению омбудсмена, способна привести к дальнейшему обострению внутри страны.
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