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Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios

Axios: посредники представили США и Ирану предложение о перемирии.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, Вашингтон изучает предложение, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня», — указывает СМИ.

Уже со ссылкой на неназванных чиновников США СМИ отмечает, что «администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии».

«Однако одновременно Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров. В последние дни американские военные перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив силы, необходимые для серьезной эскалации», — констатирует Axios.

При этом, по данным израильских источников портала, израильская армия приведена в состояние повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней.

Новое предложение о прекращении огня, по утверждению издания, предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения по судоходным маршрутам через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.

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