Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, Вашингтон изучает предложение, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Уже со ссылкой на неназванных чиновников США СМИ отмечает, что «администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии».
«Однако одновременно Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров. В последние дни американские военные перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив силы, необходимые для серьезной эскалации», — констатирует Axios.
При этом, по данным израильских источников портала, израильская армия приведена в состояние повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней.
Новое предложение о прекращении огня, по утверждению издания, предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения по судоходным маршрутам через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.