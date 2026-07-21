США и Иран вновь обменялись ударами

Иранские СМИ пишут, что взрывы слышны на юге и юго-востоке страны. Агентство Mehr передает, что система ПВО сработала в том числе в районе АЭС «Бушер». Как уточняет Tasnim, взрывы также были слышны в городе Исфахан, где находится Центр ядерных технологий Ирана.