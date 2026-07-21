США и Иран вновь обменялись ударами

Американские войска 10-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Центральное командование ВС США сообщило, что атака началась в 16:00 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (23:00 мск 20 июля).
Иранские СМИ пишут, что взрывы слышны на юге и юго-востоке страны. Агентство Mehr передает, что система ПВО сработала в том числе в районе АЭС «Бушер». Как уточняет Tasnim, взрывы также были слышны в городе Исфахан, где находится Центр ядерных технологий Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о ракетном ударе по системам HIMARS на американской базе в Кувейте. ВС Кувейта сообщали, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы систем ПВО.