Михаил Котюков оценил новые проекты СФУ для стратегических отраслей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову представили инвестиционные проекты Сибирского федерального университета, направленные на развитие научных и технологических компетенций в стратегически важных для страны отраслях.
Среди инициатив — создание Центра предиктивной аналитики, Центра компетенций по радиоэлектронным технологиям и системам связи, Федерального центра аддитивных технологий металлов, полигона промышленного дизайна, Высшей школы технологического бизнеса и кампуса сервисных решений.
Одним из ключевых проектов станет Центр компетенций по радиоэлектронным технологиям и системам связи. Он создается в интересах формируемого в Красноярском крае национального центра спутникостроения. В его состав войдет крупногабаритная безэховая камера со сферическим сканером, которая позволит испытывать и сертифицировать космические аппараты и беспилотники. Планируется, что новой инфраструктурой будут пользоваться предприятия АО «РЕШЕТНЕВ», НПП «Радиосвязь» и компания «Бюро 1440».
Еще одно направление — Федеральный центр аддитивных технологий металлов. Он объединит полный цикл разработки и производства металлических изделий: от создания новых сплавов и проектирования до выпуска и сертификации готовой продукции. Центр ориентирован на потребности горнодобывающей и металлургической отраслей.
«Такие направления сегодня во многом определяют развитие экономики страны. Они позволяют быстрее внедрять научные разработки в производство, помогают предприятиям получать новые технологии и квалифицированных специалистов, а талантливой молодёжи — находить возможности для профессиональной реализации в Красноярском крае», — отметил губернатор Михаил Котюков.
На реализацию проектов из федерального бюджета направят 800 млн рублей. Инициативы уже получили поддержку Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».