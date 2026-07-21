Михаил Котюков оценил новые проекты СФУ для стратегических отраслей

Одним из ключевых проектов станет Центр компетенций по радиоэлектронным технологиям и системам связи. Он создается в интересах формируемого в Красноярском крае национального центра спутникостроения. В его состав войдет крупногабаритная безэховая камера со сферическим сканером, которая позволит испытывать и сертифицировать космические аппараты и беспилотники. Планируется, что новой инфраструктурой будут пользоваться предприятия АО «РЕШЕТНЕВ», НПП «Радиосвязь» и компания «Бюро 1440».