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США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов

РИА Новости: США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Сухопутные войска США хотят закупить для Украины портативные системы радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Пентагон ищет потенциальных поставщиков 40 таких систем, работающих в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца, следует из документов, изученных РИА Новости.

В комплект войдут высокоточные пеленгационные антенны и другое необходимое оборудование и лицензии. Кроме того, системы оснастят устройствами для быстрого развертывания антенн и их подъема на необходимую высоту.

Уведомление пока носит информационный характер и формальным тендером не является.

Системы будут поставляться со специальным программным обеспечением. При этом библиотеки детектора дронов должны регулярно обновляться для своевременного распознавания новых типов воздушных угроз.

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