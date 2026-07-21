Вице-спикер ГД Чернышов: за работу в выходной или праздник можно взять отгул

«Например, родители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни они могут разделить между собой или их может использовать один из родителей полностью. Кроме того, работодатель вправе предусмотреть дополнительные гарантии в коллективном договоре или внутренних документах — стоит ознакомиться с ними, а не только с Трудовым кодексом», — заявил Чернышов.