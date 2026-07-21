Вице-спикер ГД Чернышов: за работу в выходной или праздник можно взять отгул

Если сотрудник согласился выйти на работу в свой выходной или нерабочий праздничный день, по закону он может выбрать способ компенсации: получить двойную оплату либо взять отгул. Право выбора всегда остаётся за работником. Об этом напомнил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Если сотрудник выбирает отгул, работа оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха не оплачивается. Отгулы, начиная с 1 марта 2025 года, нужно использовать в течение года либо присоединить к отпуску. Накопленные до этой даты можно использовать в любое время», — добавил он.
Похожее правило действует при сверхурочной работе, пояснил собеседник RT.
«По желанию работника переработку можно компенсировать не только повышенной оплатой, но и дополнительным временем отдыха — не меньше того времени, которое человек отработал сверх нормы», — подчеркнул парламентарий.
Ещё одно основание взять выходной — донорство крови, рассказал вице-спикер Госдумы.
После сдачи крови работнику положен оплачиваемый день отдыха. Если донация пришлась на выходной, отпуск или нерабочий праздничный день либо если сотрудник по согласованию с работодателем вышел на работу в день сдачи крови, он вправе по своему желанию использовать дополнительный день отдыха позже. Необходимо заранее подать заявление и уведомить работодателя о выбранной дате", — объяснил он.
Есть и другие случаи, когда положены дополнительные дни отдыха, напомнил парламентарий.
«Например, родители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни они могут разделить между собой или их может использовать один из родителей полностью. Кроме того, работодатель вправе предусмотреть дополнительные гарантии в коллективном договоре или внутренних документах — стоит ознакомиться с ними, а не только с Трудовым кодексом», — заявил Чернышов.
Он добавил, что дополнительные дни отдыха далеко не всегда дают автоматически.
«Чаще всего нужно подать заявление и заранее согласовать дату с работодателем. Лучше прояснить порядок заранее, чтобы не упустить своё законное право на выходной», — заключил собеседник RT.
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