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Американцев на Ближнем Востоке призвали быть готовыми к отмене рейсов

Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке быть готовыми к отмене рейсов.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

Соответствующее предупреждение было обнародовано на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана. Кроме того, по данным Washington Post, США готовятся к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.

«Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», — говорится в заявлении.

Решившим отправиться на Ближний Восток гражданам США в госдепе порекомендовали пересмотреть планы поездок в регион и транзитом через него.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в некоторых странах Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

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