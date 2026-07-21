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Боец Филиппок рассказал о преодолении болот для освобождения Вольного

Российский военный добавил, что наибольшей трудностью было продвижение к населенному пункту, который находится на возвышенности.

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие для освобождения населенного пункта Вольное в Днепропетровской области преодолели реки и болота, рассказал ТАСС стрелок 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Филиппок.

«Реку форсировали вдоль берега, шли прямо по воде: где по колено, где глубже. Там еще были топи и болота, это была сложность. Много времени на это ушло, потому что по болоту идти неудобно», — рассказал боец.

По его словам, военнослужащим неоднократно приходилось помогать друг другу выбраться из болота. «Где-то проваливались, друг друга вытаскивали при помощи автоматов и лямок. Но прошли все», — добавил военнослужащий.

По его словам, наибольшей трудностью было продвижение к населенному пункту, который находится на возвышенности. «Я в первый раз в жизни столько дронов увидел — как будто стая птиц», — подытожил боец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области.

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