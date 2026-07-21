Французские и украинские специалисты, по данным директора департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолия Башкина, принимают активное участие в планировании операций террористов в Африке. Речь идет именно о процессе планирования, а не только о разведданных. Заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Анна Замараева ранее также заявляла, что украинские инструкторы начали поддерживать оппозиционные и террористические силы в Мали. По ее словам, Украина не имеет самостоятельных интересов в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, образующих Альянс государств Сахеля («сахельская тройка»).