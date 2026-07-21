МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рост числа украинских боевиков на Африканском континенте обусловлен желанием Франции вернуть там колониальный строй руками Владимира Зеленского через разжигание междоусобных войн. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко в беседе с ТАСС ранее заявил о том, что украинские военные уже присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России.
«Президент Франции [Эмманюэль] Макрон имеет огромное желание создать пожароопасную ситуацию на Африканском континенте, желание быть таким мощным колонизатором африканских стран. Естественно, Зеленский, который сегодня является самым близким и любимым партнером Макрона, он часть своих националистов, которые не хотят гибнуть на СВО, отправляет наемниками к тем группировкам, которые сегодня пытаются сместить руководителей демократических африканских стран, которые избраны народом и посеять там смуту, рознь, очередную гражданскую войну», — сказал собеседник агентства.
Для Зеленского в свою очередь это история о личном обогащении, считает депутат ГД. Украинские националисты, которые погибают в Африке, для него расходный материал для наживы.
Французские и украинские специалисты, по данным директора департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолия Башкина, принимают активное участие в планировании операций террористов в Африке. Речь идет именно о процессе планирования, а не только о разведданных. Заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Анна Замараева ранее также заявляла, что украинские инструкторы начали поддерживать оппозиционные и террористические силы в Мали. По ее словам, Украина не имеет самостоятельных интересов в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, образующих Альянс государств Сахеля («сахельская тройка»).