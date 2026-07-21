AmCham: Трамп посетит Россию для подписания деловых соглашений

Глава американской администрации Дональд Трамп посетит Москву для подписания деловых соглашений. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
По его словам, прозвучавшим в интервью РИА Новости, вместе с Трампом российскую столицу посетят представители американского бизнеса.
«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений», — сказал Эйджи.
Ранее издание Politico сообщило о планах директора ФБР Кэша Пателя посетить Россию в середине октября.