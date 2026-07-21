КСИР заявил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера загорелись в результате взрывов в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
В материале телеканала сказано, что об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.
«Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.
В КСИР отметили, что пока Соединённые Штаты «продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым».
Военные Ирана нанесли ответные удары, были атакованы ангар для БПЛА MQ-9, ракетные системы HIMARS, позицию РЛС дальнего действия, а также коммуникационный центр, системы спутниковой связи и радар противоракетной обороны на базах США в Кувейте. Кроме того, КСИР ликвидировал радарную установку и систему ПВО Patriot Соединённых Штатов в Бахрейне.