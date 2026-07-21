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КСИР заявил о двух загоревшихся танкерах в Ормузском проливе

Два танкера загорелись в результате взрывов в Ормузском проливе, в КСИР отметили, что Соединённые Штаты «продолжают свои враждебные действия», сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Два нефтяных танкера загорелись в результате взрывов в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

В материале телеканала сказано, что об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.

«Два нарушавших нефтяных танкера после взрывов были охвачены мощным пламенем и остановились в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что пока Соединённые Штаты «продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым».

Напомним, по данным Пентагона, военные США начали новую волну ударов по территории Ирана. В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов уточнили, что речь идёт о десятой волне ударов. По информации СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, Исфахане и Ширазе.

Военные Ирана нанесли ответные удары, были атакованы ангар для БПЛА MQ-9, ракетные системы HIMARS, позицию РЛС дальнего действия, а также коммуникационный центр, системы спутниковой связи и радар противоракетной обороны на базах США в Кувейте. Кроме того, КСИР ликвидировал радарную установку и систему ПВО Patriot Соединённых Штатов в Бахрейне.

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