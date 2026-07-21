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Литва усилила охрану критических объектов из-за данных разведки

Власти Литвы приняли решение усилить охрану критической инфраструктуры на неопределенный срок.

Власти Литвы приняли решение усилить охрану критической инфраструктуры на неопределенный срок. Причиной стали опасения возможных гибридных атак со стороны России, сообщил министр обороны Робертас Каунас в интервью LRT.

По словам главы оборонного ведомства, поводом для усиления мер послужила информация разведки. Данные указывали на потенциальную возможность проведения подобных операций в странах Балтии, и Вильнюс решил действовать на упреждение.

В зоне особого внимания оказались мосты, электрические подстанции, газораспределительные системы и узлы связи. Эти объекты теперь взяты под усиленный контроль. Минобороны также провело подготовительную работу: в подкрепление задействована техника и дополнительный персонал.

Непосредственную охрану ключевых объектов обеспечивает Служба общественной безопасности. В случае необходимости к операции по защите инфраструктуры могут подключиться Вооруженные силы Литвы, отметил Каунас. Мера вводится на неопределенный срок и будет действовать до особого распоряжения.

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