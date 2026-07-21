Боец Питон рассказал, как ВСУ начиняют дроны «всем, что попалось под руку»

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начиняют свои дроны «всем, что попалось под руку» для атак по мирным жителям белгородского приграничья и подразделениям группировки войск «Север». К боевой части дрона украинские солдаты прикрепляют шарики от подшипников, а также гвозди и саморезы, сообщил в беседе с ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса «Севера» с позывным Питон.
«Все чаще противник начиняет свои дроны осколочными поражающими элементами, вешает на свои боевые части [дронов] всяческие дополнительные осколки в виде шариков от подшипника, либо гвозди, саморезы и все, что попалось под руку для того, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению и личному составу “Севера”, — рассказал он.
По словам военнослужащего, подразделения группировки войск уничтожают дроны ВСУ еще на подлете к государственной границе, защищая мирных жителей и свои расчеты от атак.