Боец Питон рассказал, как ВСУ начиняют дроны «всем, что попалось под руку»

«Все чаще противник начиняет свои дроны осколочными поражающими элементами, вешает на свои боевые части [дронов] всяческие дополнительные осколки в виде шариков от подшипника, либо гвозди, саморезы и все, что попалось под руку для того, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению и личному составу “Севера”, — рассказал он.