Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоценко обратился к омичам после установления президентом Дня хоккея

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля 2026 года, подписал указ о Дне хоккея. Согласно документу, он будет отмечаться 22 декабря.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям в связи с введением праздничной даты.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин установил 22 декабря Днем хоккея.

Для Омской области хоккей — не просто спорт, хоккей — в душе каждого омича! Болеем за «Авангард» и поддерживаем нашего президента!" — отметил Виталий Хоценко в своем канале.

Добавим, дата для праздника выбрана не случайно: 22 декабря принято считать днем рождения отечественного хоккея. В этот день в 1946 году стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой.

Напомним также, новый сезон для омского «Авангарда» стартует 7 сентября.