Хоценко обратился к омичам после установления президентом Дня хоккея

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям в связи с введением праздничной даты.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин установил 22 декабря Днем хоккея.
Для Омской области хоккей — не просто спорт, хоккей — в душе каждого омича! Болеем за «Авангард» и поддерживаем нашего президента!" — отметил Виталий Хоценко в своем канале.
Добавим, дата для праздника выбрана не случайно: 22 декабря принято считать днем рождения отечественного хоккея. В этот день в 1946 году стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой.
Напомним также, новый сезон для омского «Авангарда» стартует 7 сентября.