Папа римский Лев XIV в предисловии к новой книге призвал к ядерному разоружению

«Прежде всего в атомную эпоху необходимо утвердить истину: мир порождает не атомное оружие, а разоружение. Эта истина, которая казалась очевидной в прошлые десятилетия, когда мы были свидетелями ядерной деэскалации, была заслонена гонкой вооружений, которая сегодня пугает и ужасает», — указано в предисловии к книге.