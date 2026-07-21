Посол РФ сообщил, чтто безвиза с Индонезией пока не ожидается

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Только в перспективе можно будет говорить об отмене виз для россиян в Индонезии, пока же для въезда в страну виза необходима. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
«Что касается безвизового режима, думаю, что на перспективу, наверное, об этом можно говорить», — считает дипломат. Однако, по его словам, сначала необходимо решить вопрос с упрощением получения виз. «На нынешнем этапе у нас, что называется, “на столе”, причем по линии министерств иностранных дел двух стран, лежит межправительственное соглашение об упрощении визовых формальностей. То есть это не безвиз, это просто сокращение, если по-простому говорить, количества документов, которые нужны для оформления и получения визы», — объяснил Толченов.
«Пока даже его мы не можем подписать, потому что индонезийцы пытаются внести какие-то интересующие их положения, которые нас не устраивают. То есть идет нормальный переговорный процесс, но это длится уже много лет, и хотелось бы его сначала довести до ума и подписать», — отметил глава дипмиссии. «Если мы сможем добиться этого, то, наверное, следующим этапом может быть и безвиз», — полагает Толченов.
При этом посол предупредил россиян и индонезийцев: «Такие решения не принимаются декларативно. Для безвизового въезда нужно будет двустороннее межправительственное соглашение, которое, например, существует между Россией и Таиландом, почему туда наши граждане и могут приезжать на 30 дней без виз». Дипломат пояснил, что «тогда надо будет заниматься таким документом, понимая, что, к сожалению, быстро он не появится».
«Это не вопрос дней, недель и даже месяцев, какое-то время нужно будет потратить на его согласование. А пока мы имеем то, что имеем. Российские граждане могут пользоваться визой по прибытии, которая рассчитана прежде всего на туристов», — констатировал Толченов. На его взгляд, оформление такой визы стоит «достаточно дорого, $40 сейчас, но удобно». «Индонезийцы могут пользоваться, примерно за такие же деньги, электронной визой в Россию», — уточнил посол. Поэтому, по его мнению, «больших проблем сейчас нет».
«Не как официальное лицо, а как гражданин понимаю необходимость того, чтобы не было препятствий для людей, желающих совершать поездки, что бы можно было везде ездить свободно. Но пока, к сожалению, в нынешних условиях это требует определенной регуляторики, которую надо наработать на двустороннем уровне», — подчеркнул дипломат.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.