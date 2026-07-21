Посол РФ сообщил, чтто безвиза с Индонезией пока не ожидается

«Это не вопрос дней, недель и даже месяцев, какое-то время нужно будет потратить на его согласование. А пока мы имеем то, что имеем. Российские граждане могут пользоваться визой по прибытии, которая рассчитана прежде всего на туристов», — констатировал Толченов. На его взгляд, оформление такой визы стоит «достаточно дорого, $40 сейчас, но удобно». «Индонезийцы могут пользоваться, примерно за такие же деньги, электронной визой в Россию», — уточнил посол. Поэтому, по его мнению, «больших проблем сейчас нет».