США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня

Издание отмечает, что Белый дом изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые «могли бы закрыть окно для дипломатии». Выдвинутое предложение о прекращении огня включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.