США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня

Издание отмечает, что Белый дом изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые «могли бы закрыть окно для дипломатии». Выдвинутое предложение о прекращении огня включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.
При этом источники отмечают, что в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров. Военные США перебросили в регион десятки самолетов, накапливая силы для значительной эскалации.
Также сообщается, что армия Израиля переведена в режим повышенной готовности.