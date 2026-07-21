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США и Иран получили от посредников предложение о прекращении огня

По информации Axios, региональные посредники, в лице Катара, Египета и Пакистана, передали США и Ирану инициативу, предполагающую 10-дневное перемирие.

Источник: AP 2024

Издание отмечает, что Белый дом изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые «могли бы закрыть окно для дипломатии». Выдвинутое предложение о прекращении огня включает в себя остановку боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

При этом источники отмечают, что в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров. Военные США перебросили в регион десятки самолетов, накапливая силы для значительной эскалации.

Также сообщается, что армия Израиля переведена в режим повышенной готовности.

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