КНДР заявила о достижении общего мнения с Россией по итогам переговоров глав МИД

В документе указано, что российская сторона выразила «полную поддержку» усилиям КНДР по противодействию угрозам ее суверенитету, безопасности и праву на развитие. В свою очередь Пхеньян подтвердил неизменную поддержку политики РФ, направленной на «устранение первопричины кризиса на Украине», защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и международной справедливости.