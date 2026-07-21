КНДР заявила о достижении общего мнения с Россией по итогам переговоров глав МИД

ПХЕНЬЯН, 21 июля. /ТАСС/. КНДР и Россия по итогам третьего раунда стратегического диалога министров иностранных дел достигли общего мнения по всем обсуждавшимся вопросам. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В стратегическом диалоге между главами МИД КНДР и РФ достигнуто конструктивное и полезное стратегическое взаимопонимание, [стороны] пришли к общему мнению во всех обсужденных вопросах», — отмечается в документе.
Согласно сообщению, в ходе переговоров министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и главы МИД России Сергея Лаврова 20 июля в Москве стороны обсудили ход выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, планы взаимных визитов на высоком уровне, развитие двустороннего сотрудничества, а также дипломатическую координацию по ключевым международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В документе указано, что российская сторона выразила «полную поддержку» усилиям КНДР по противодействию угрозам ее суверенитету, безопасности и праву на развитие. В свою очередь Пхеньян подтвердил неизменную поддержку политики РФ, направленной на «устранение первопричины кризиса на Украине», защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и международной справедливости.
ЦТАК подчеркивает, что стороны договорились и далее развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством лидеров двух стран, защищать цели и принципы Устава ООН и международного права, продолжать обмен мнениями по линии внешнеполитических ведомств на различных уровнях и координировать усилия по вопросам региональной и международной безопасности.